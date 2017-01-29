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“آي أو إس” الجديد يتيح البحث عن سماعات “آير بود” المفقودة

المصدر:  | 29 يناير 2017 | تكنولوجيا |

أعلنت شركة أبل أن نظام “آي أو إس 10.3″ سيأتي مزوداً بتطبيق “iPhone Search”، والذي يتيح إمكانية البحث عن سماعات “آير بود” اللاسلكية المفقودة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذا الأمر يتطلب تحديد آخر موقع معلوم على الخريطة، مشيرة إلى أنه في نطاق تقنية البلوتوث البالغ نحو 10 أمتار يمكن أيضا إصدار صوت صفارة عبر سماعات “آير بودز” من أجل العثور عليها بشكل أسهل.

وأشارت أبل إلى أن الإصدار “آي أو إس 10.3″ يتوفر في البداية كنسخة للتطوير، غير أنها لم تحدد بعد موعداً دقيقاً لطرحه لكل المستخدمين.

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