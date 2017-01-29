هاتف “إل جي جي 6″ بلا بطارية قابلة للإزالة وبمساعد غوغل

تعتزم شركة إل جي التخلي عن بطارية قابلة للإزالة لهاتفها المنتظر “جي 6″، بغية جعله مقاماً للماء، كما أنها تعتزم اعتماد المساعد الرقمي “مساعد جوجل”، وفق ما ذكر موقع سينت”، نقلاً عن مصادر مطلعة بالشركة، وذلك على غرار هواتف “آي فون” وسامسونغ.

ونقل الموقع عن المصدر أيضاً أن الهاتف سيعتمد على معالج العام الماضي “كوالكوم سناب دراغون 821″، في هاتفها المنتظر بدلاً من المعالج الأحدث “سناب دراغون 835″، لأنها لا تستطيع تأجيل الإعلان عن الجهاز.

ويتعين على إل جي تأجيل الإعلان عن الهاتف إلى شهر أبريل (نيسان) المقبل في حال كانت تريد استخدام المعالج “سناب دراغون 835″، وهو ما يؤكد تسريبات سابقة من موقع “فوربس”، كشفت أن سامسونغ تمنع أي شركة أخرى من استخدام المعالج الجديد قبل الربع الثاني من العام الحالي. ويُعتقد أن هاتف سامسونغ القادم “غالاكسي إس 8″ سيكون أول منتج يستخدم المعالج.

ووفقًا للمصادر أيضاً، فإن “جي 6″ سيكون أول هاتف ذكي، من خارج سلسلة بكسل التابعة لغوغل، يضم المساعد الرقمي “مساعد غوغل”.

وفيما يتعلق بباقي مواصفات “جي 6″، تذكر التسريبات أنه سيقدم شاشة بقياس 5.7 بوصات مع نسبة أبعاد غير معتادة تبلغ 2:1، مع تصميم خليط بين الزجاج والمعدن، ومنفذ لسماعات الأذن، وكاميرتين خلفيتين.