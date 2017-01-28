البوليساريو: المغرب يُـريد الانضمام للاتحاد الإفريقي للخروج من عزلته الدولية

أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي

زعم محمد سالم ولد السالك ،القيادي في جبهة “البوليساريو” ،أمس الجمعة ،بأن المغرب يُريد الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي للخروج من عُزلته على المُستوى الإفريقي والدولي بسبب سياسته “الاحتلالية” .

وقال ولد السالك خلال ندوة صحفية على هامش الإجتماعات التحضيرية لقمة رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي التي ستعقد يومي 30 و 31 يناير الجاري في العاصمة الاثيوبية، إن “طلب انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي يكشف عن حالة اليأس التي يُوجد فيها هذا البلد المعزول على الساحة الدولية بسبب سياسته الإحتلالية” ، على حد تعبيره.

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