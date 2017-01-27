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النقابات تدخل على الخط في قضية سقوط مصعد داخل محكمة أودى بحياة موظف متقاعد

المصدر:  | 27 يناير 2017 | مجتمع |

أخبارنا المغربية 

طالبت  نقابات العدل بالتحقيق في وفاة موظف متقاعد داخل قسم قضاء الأسرة بالرباط، بعد سقوط مصعد المحكمة به. 

 وهاجمت النقابة الوطنية للعدل وزارة العدل، وقالت إن حادث وفاة الموظف المتقاعد بقسم قضاء الأسرة بالرباط على إثر سقوط المصعد يوضح الاستهتار الذي تتعامل به الوزارة مع أرواح المواطنين.

و وفق صحيفة الأخبار، فقد كشفت النقابات المذكورة أن الأوضاع الكارثية لتجهيزات وأدوات العمل بالمحاكم، والتي تحولت إلى أكبر مستقبل للخردة، تؤكد غياب أية مراقبة أو متابعة.

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