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قضية خدام الدولة تعود من جديد: تفويت مساحات شاسعة من الأراضي بالرباط بهذا الثمن البخس

المصدر:  | 27 يناير 2017 | إقتصاد |

أخبارنا المغربية 

في عددها الصادر غدا، قالت يومية المساء، أنه تم تفويت عقارا مساحته 3700 متر مربع بمنطقة السويسي إلى شخصية نافذة مقابل 15 ألف درهم على أساس أنه ملك خاص للدولة، علما أن قيمته 3 مليارات.

و تابعت نفس اليومية أن هذا التفويت جرى في سرية تامة، قبل أن يحصل صاحبه على الاستثناء في مجال التعمير من لدن والي الرباط عبد الوافي لفتيت مع موافقة من الوكالة الحضرية، لتظهر بعد ذلك وثيقة جعلت عمدة الرباط يرفع يده عن الملف، بعد أن سبق أن منح ترخيصا للشروع في بناء مشروع استثماري فوق العقار. 

 

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