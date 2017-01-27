الشيخ محمد الفيزازي ينفي لجريدة “أخبارنا” زواجه من صحفية أكادير وهذا ما صرح به

أخبارنا المغربية : أحمدالهلالي

على إثر نشر العديد من المواقع الإخبارية لخبر عزم الشيخ السلفي محمد الفيزازي، الزواج من إحدى الصحفيات المقيمات بأكادير،ربط موقع “أخبارنا” الإتصال بالشيخ والذي أكد لنا أن ما يتم تداوله من طرف البعض لا أساس له من الصحة؛وأنه مجرد كدب وإفتراء وبهتان٠

وأضاف أن من لهم الجرأة على إفتراء مثل هذه الأقاويل التي تكن عن المستوى المنحط لمؤلفها ونشرها ليس سوى مجرمين لا شغل لديهم سوى الضحك على ذقون الشعب بأخبار كلها مزيفة ؛في الوقت الذي كان من الأجدى بهم تنوير الرأي العام بما يقع من مستجدات تهم مستقبلنا ومستقبل وطننا الحبيب عوض تتبع عورات الناس٠

وجدير بالذكر أن مجموعة من المواقع الإلكترونية أوردت اليوم خبر طلب الشيخ السلفي محمد الفيزازي من زوجته الفلسطينية الأصل، أن تفاتح إحدى الصحفيات التي لم يكشف عن هويتها، وقيل إنها مقيمة بأكادير، (أن تفاتحها) في موضوع زاوجه منها وأن تخبرها بأنها موافقة على زواجهما”.