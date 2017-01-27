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زوج باطما يعد بتفجير مفاجأة بعد الصدمة التي تلقاها من طليقته السابقة

المصدر:  | 27 يناير 2017 | فن و ثقافة |

أخبارنا المغربية 

نشر محمد ترك زوج الفنانة المغربية دنيا بطمة فيديو على صفحته أنستاغرام، فيديو حاول فيه أن يبدو متماكسا، بعد الصدمة التي تلقاها من طليقته السابقة و المتعلقة قرار المحكمة بمملكة البحرين، والذي حكمت فيه بضم الأولاد الثلاثة رسميا لوالدتهم منى السابر، بالإضافة إلى إلزام محمد الترك بتأدية نفقة شهرية، أجرة الحضانة والسكن، وسداد رسوم مدارس أطفاله، فضلاً عن مصاريف أتعاب محامي طليقته.

و أكد زوج باطما أن الحرب بينه وبين طليقته لم تنته بعد بالرغم من فوزها بالجولة الأولى، قبل أن يهدد بفضح حقيقتها، واعدا متتبعي قضيتهما بمفاجأة قريبة بطلها شخص لبناني.

يُشار إلى أن منى السابر سبق وصرحت بأن محمد الترك انتزع منها أبناءها بمساعدة دنيا بطمة، حيث أخبر هذين الأخيرين الأبناء بأن أمهم خانت والدهم مع شخص آخر.

 

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