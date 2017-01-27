ماعقلوش عليه… اعتقال مستشار ورئيس جماعة وإيداعه السجن المحلي وهذا هو السبب

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر عليمة ل”أخبارنا” أن المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قررت أمس الخميس متابعة مستشار ورئيس جماعة سابق لحد بوموسى في حالة اعتقال وايداعه السجن المحلي ، ومتابعة موظفين اثنين في حالة سراح ، بناء على شكاية تقدمت بها جمعيات المجتمع المدني بحد بوموسى تتهم فيها المستشار الجماعي السالف الذكر بالتوسط في الاشهاد على تصحيح امضاء عقود عرفية تتعلق ببيع او تنازل عن بقع ارضية ذات صبغة جماعية تقع داخل نفوذ الجماعة الترابية لحدبوموسى ، حيث حددت المحكمة بالفقيه بن صالح جلسة 2/2 /2017 للنظر في القضية .

هذا وكانت جمعيات المجتمع المدني مؤازرة بالمركز المغربي لحقوق الانسان فرع دار ولد زيدوح الذي تابع الملف عن كتب الى جانب الأسرة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان ومحاربة الرشوة.

وعبرت مصادر حقوقية وجمعوية عن ارتياحها لقرار المحكمة ، وأكدت ل”أخبارنا” أن الملف يسير في مساره الطبيعي وأن العدالة ستقول كلمتها رغم أن جهات لم تسميها تحاول التدخل لطي الملف.

الوسوم: مستشار

