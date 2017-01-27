بوسعيد يكشف عن تأثير تأخر تشكيل الحكومة على المؤسسات

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نفى محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد وجود أي تأثير متوقع لتأخر تشكيل الحكومة المغربية، على سير عمل المؤسسات العمومية.

و قال بوسعيد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الجمعة بالعاصمة الرباط، لتقديم حصيلة السنة المالية 2016، :”على الرغم من عدم تشكيل الحكومة، فقد فُتحت اعتمادات النفقات والاستثمار بمراسيم حكومية، وكل المؤسسات العمومية تشتغل بشكل عادي، إلى حين المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017″.

وقال بوسعيد، إن “عجز الموازنة العامة بلغ 3.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2016، مقابل 2.2 في المائة في 2015″.

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