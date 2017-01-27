عمال صينيون يعتدون على موظف مغربي بمحطة ورزازات للطاقة الشمسية و يسببون له عجزا عن العمل مدّته 20 يوما

أخبارنا المغربية : خاص

علمت ” أخبارنا المغربية” من مصادر خاصة، أن موظفا في محطة “نور” للطاقة الشمسية التي توجد بعد عشرين كيلومترا عن مدينة ورزازات ، تعرض لاعتداء من طرف مجموعة من العمال الصينيين التابعين لاحدى الشركات المكلفة- ببناء الفروع الجديدة للمحطة .

و أوضحت المصادر ، أن الموظف المعتدى عليه يعمل في مكتب للمراقبة بالاشعة و كان يتواجد حينها رفقة أحد زملائه المغاربة الذي دخل في مشاداة كلامية مع مجموعة من العمال الصينيين دون توضيح أسباب المشاداة.

و تضيف المصادر ، أن الضحية لحظة وقوع الهجوم بقي بمفرده في قبضة حوالي 15 عاملا صينيا بعد فرار زميله ، حيث تعرض للضرب المبرح ، ما تسبب له في اصابات قوية جرى معها نقله للمستشفى حيث منحه الطبيب شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 20 يوما.

الوسوم: ورزازات

