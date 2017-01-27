بالفيديو: لحظة فشل لص في سرقة سيارة بداخلها طفل رضيع

نشرت الشرطة البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة سرقة لص لسيارة بداخلها طفل يبلغ من العمر 10 أشهر فقط، من أمام أحد المتاجر بمدينة كامبريدج شاير البريطانية.

قالت الشرطة في مدينة كامبريدج شاير بأن امرأة تركت طفلها الرضيع داخل سيارتها وتوجهت إلى المتجر لشراء بعض الحاجيات بعد ظهر الأربعاء، وأن رجلاً ترجل من سيارة زرقاء اللون من نوع بيجو وصعد إلى سيارة المرأة وانطلق بها مسرعاً.

ولاحظت المرأة بأن سيارتها سرقت فهرعت إلى خارج المتجر وبدأت بالصراخ على السارق الذي توقف على بعد 200 متر وعاد إلى السيارة الزرقاء التي كان يستقلها. ولحسن الحظ، استعادت المرأة سيارتها وطفلها الذي لم يصب بأي أذى جراء الحادث.

وقال ناطق باسم الشرطة معلقاً على الحادث “تمت سرقة السيارة في وضح النهار خلال ثوان قليلة من قبل لص مجهول الهوية، ولحسن الحظ، لم يتعرض الطفل لأي أذى جراء الحادث”.

وبحسب صحيفة ديلي ريكورد البريطانية، عممت الشرطة أوصاف السارق والسيارة التي كان يستقلها، وطلبت ممن يملك أي معلومات عنه الإدلاء بها على الفور.





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