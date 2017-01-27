بالفيديو: مسنون يسقطون على سلم كهربائي كأحجار الدومينو

أظهر تسجيل مصور صادم، نشر على موقع يوتيوب الإلكتروني، لحظة سقوط مجموعة من المسنين الصينيين من على سلم كهربائي كأحجار الدومينو بعد أن فقدوا توازنهم.

بعدما نزل أربعة مسنين من القطار في محطة لومو، في مدينة سوزهو شرقي الصين، قرروا استخدام السلم الكهربائي عوضاً عن المصعد.

ويظهر مقطع الفيديو، المسنين الذين تجاوزت أعمارهم الثمانين خريفاً، وهم يبدأون بالصعود على السلم الكهربائي قبل أن تفقد امرأة في المقدمة السيطرة وتسقط متسببة بسقوط الآخرين واحداً تلو الآخر.

ولحسن الحظ، كان عمال الصيانة بالقرب من السلم فهرعوا لإنقاذ المسنين وقاموا بإيقاف السلم الكهربائي على الفور. وتمت معالجة المسنين الأربعة في موقع الحادث من خدوش بسيطة.

وقال ناطق باسم محطة القطار في تصريح له “نأسف لما حدث مع المسنين الأربعة، ونطلب من الأشخاص المسنين أن يتجنبوا استخدام السلم المتحرك، وأن يستخدموا المصعد الكهربائي وخاصة إن كانوا يحملون أمتعة ثقيلة معهم”.

وأضاف الناطق “عند الاضطرار لاستخدام السلم المتحرك، يجب التشبث جيداً بالدرابزين للحؤول دون السقوط وفقدان التوازن”.



