فظيع…اغتصاب ثلاث فتيات قاصرات بالفنيدق من طرف خالهم

مراسلة : سعيد المهيني

استفاقت ساكنة الفنيدق صبيحة هذا اليوم على وقع اكتشاف جريمة اغتصاب بشعة بحي ” كنديسة ” راحت ضحيتها ثلاث قاصرات.

مصدر أمني أفاد أن المتهم ليس سوى خال الضحايا والذي يبلغ من العمر 49 سنة و يشتغل بمدينة سبتة ، حيث كان آخر اتعداء جنسي الفتيات يوم السبت 21 يناير 2017 .

المصالح الأمنية بالفنيدق قامت بنقل القاصرات ، توأمتان عمرهما لا يتجاوز عشر سنوات يتابعان دراستهما بالقسم الرابع بينما شقيقتهما 13 سنة تدرس بالاعدادي، الى المستشفى من أجل التأكد من واقعة الاغتصاب..

نفس المصدر أكد أنه تم إلقاء القبض على المتهم، من طرف عناصر الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا أوليا مع المتهم قبل تقديمه للنيابة العاملة لاستكمال التحقيق معه و الكشف عن ملابسات هذا الحادث الذي استنكرته الساكنة ..

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