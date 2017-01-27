ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > فظيع…اغتصاب ثلاث فتيات قاصرات بالفنيدق من طرف خالهم
مقالاث مشابهة
فظيع...اغتصاب ثلاث فتيات قاصرات بالفنيدق من طرف خالهم فظيع...اغتصاب ثلاث فتيات قاصرات بالفنيدق من طرف خالهم
مصيبة...قبر يتعرض للنبش مرتين متتاليتين وهذا هو السبب مصيبة...قبر يتعرض للنبش مرتين متتاليتين وهذا هو السبب
عقد ازدياد مزور يجر عون سلطة وأمه ومستخدمة للقضاء بفاس عقد ازدياد مزور يجر عون سلطة وأمه ومستخدمة للقضاء بفاس

فظيع…اغتصاب ثلاث فتيات قاصرات بالفنيدق من طرف خالهم

المصدر:  | 27 يناير 2017 | حوادث |

 

مراسلة : سعيد المهيني

استفاقت ساكنة الفنيدق صبيحة هذا اليوم على وقع اكتشاف جريمة اغتصاب بشعة بحي ” كنديسة ” راحت ضحيتها ثلاث قاصرات.

مصدر أمني أفاد أن المتهم ليس سوى خال الضحايا والذي يبلغ من العمر 49 سنة و يشتغل بمدينة سبتة ، حيث كان آخر اتعداء جنسي الفتيات يوم السبت 21 يناير 2017 .

المصالح الأمنية بالفنيدق قامت بنقل القاصرات ، توأمتان عمرهما لا يتجاوز عشر سنوات  يتابعان دراستهما بالقسم الرابع بينما شقيقتهما 13 سنة تدرس بالاعدادي، الى المستشفى من أجل التأكد من واقعة الاغتصاب..

نفس المصدر أكد أنه تم إلقاء القبض على المتهم، من طرف عناصر الشرطة القضائية التي فتحت تحقيقا أوليا مع المتهم قبل تقديمه للنيابة العاملة لاستكمال التحقيق معه و الكشف عن ملابسات هذا الحادث الذي استنكرته الساكنة ..

 

الوسوم: ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “فظيع…اغتصاب ثلاث فتيات قاصرات بالفنيدق من طرف خالهم”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب