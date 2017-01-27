بريد المغرب يصدر طابعا بريديا خاصا بالكائنات البحرية

أصدر بريد المغرب، أول أمس الأربعاء، طابعا بريديا خاصا بالكائنات البحرية. وذكر بلاغ لبريد المغرب، أن هذا الطابع، الذي تبلغ قيمته 3,75 درهم، يجسد أحد أنواع سمك القرش التي توجد في طريقها للانقراض، ممثلة في القرش الأزرق.

وأوضح أن هذا الإصدار الخاص، الذي تم انجازه بالتعاون مع المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، يأتي لاغناء الرصيد الوطني من الطوابع البريدية المخصصة لموضوع البيئة، مضيفا أن المغرب يتوفر على أكثر من 30 طابعا بريديا صدر حول الكائنات البحرية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن بريد المغرب يساهم بذلك في التحسيس بأهمية حماية الأنواع التي تتعرض للاستغلال المفرط والمهددة بالانقراض، وكذا بالحفاظ على التنوع البيولوجي.

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