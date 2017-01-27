إقليم بركان .. توزيع أغطية ومواد غذائية على 100 أسرة تنحدر من منطقة عين ألمو الجبلية

تم، اليوم الجمعة بجماعة فزوان (إقليم بركان)، توزيع أغطية ومواد غذائية أساسية على 100 أسرة تنحدر من منطقة عين ألمو الجبلية.

وحسب بلاغ لعمالة الإقليم فإن هذه المساعدات تأتي على إثر التساقطات المطرية والثلجية التي شهدتها المنطقة مؤخرا، والتي أدت إلى محاصرة بعض الدواوير بجماعة فزوان. كما تأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية لمواجهة الآثار السلبية للظروف المناخية الصعبة والتخفيف من معاناة المواطنين المتضررين وتقديم كافة الدعم والمساعدة لهم.

وأوضح المصدر أن عملية توزيع هذه المساعدات، التي أشرف عليها عامل الإقليم عبد الحق حوضي، استفادت منها أسر تنحدر من دواوير ايجداين، العونصر، تيزي أولاد هرو، خلاد ورالة وأولاد بوغلم.

وأضاف المصدر ذاته أن الأسر المستفيدة من هذه المساعدات، التي وفرتها السلطة الإقليمية بتنسيق مع المجلس الإقليمي، حصلت على أغطية ومواد غذائية تشمل الدقيق والسكر والزيت والشاي والقطاني والخضر.

وتندرج هذه العملية، وفق البلاغ، في إطار تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي يتميز بها المجتمع المغربي وترسيخ قيم التكافل والتعاون والتماسك بين أفراده، والتي تهدف، بالأساس، إلى التخفيف من معاناة الفئات المعوزة والفقيرة المتضررة من الظروف المناخية الصعبة.

حضر عملية توزيع المساعدات، بالخصوص، رئيس المجلس الإقليمي، ورجال السلطة، والمنتخبون، ورؤساء المصالح الخارجية وممثلو المجتمع المدني.

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