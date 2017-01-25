بالفيديو: منزل متنقل مزود بطائرة مروحية خاصة

نشرت صحيفة ديلي ميل تقريراً حول منزل متنقل فاخر للعطلات يمكن اعتباره الأول من نوعه، حيث تم تزويده بطائرة مروحية خاصة.

ويبلغ طول المنزل المتنقل 45 قدماً وعرضه 8 أقدام، ويضم سطحه حوض استحمام خاص، بالإضافة إلى طائرة مروحية صغيرة تتسع لراكبين، وإذا أردت امتلاكه عليك أن تكون قادراً على دفع ثمنه، والذي يقدره بحوالي 2.5 مليون دولار.

ويضم المطبخ الصغير الذي يمكن استعيابه في مساحة ضيقة جميع التجهيزات اللازمة، مثل الفرن العادي وفرن المايكروويف وغسالة صحون وثلاجة أمريكية وثلاجة للمشروبات.

ومن أجل التسلية في أوقات الفراغ، هناك ثلاث شاشات ضخمة قياس 75 بوصة، يمكنها أن تصمد في ظروف الأحوال الجوية السيئة والاهتزازات خلال الحركة، ناهيك عن مدفأة وأنظمة حديثة للترفيه والمعلومات.

وفي الحمام هناك دش ذكي بالإضافة إلى مرحاض يفتح بحسب الحاجة، وفي الأجواء المشمسة يوفر سطح المنزل أجواء مثالية للجلوس والاستحمام، مع نظام صوتي متطور ومنطقة لهبوط المروحيات.

وللأسف لا يتوفر المنزل للبيع حتى الآن، فهو لا يزال مجرد تصميم من بنات أفكار شركة فوريون التي تعمل على تطوير منتجات خاصة للأسواق الفاخرة.





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