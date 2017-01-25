بولت قد يفقد ميدالية ذهبية

ذكر الموقع الرسمي للجنة الأولمبية أن نتائج تحليل عينة للعداء الجامايكي، نيستا كارتر، جاءت إيجابية، الأمر الذي سيؤدي إلى سحب الميداليات والجوائز التي حصدها اللاعب في هذه البطولة.

وأوصت اللجنة الدولية الأولمبية بتعديل نتائج مسابقة الجري (4×100) للرجال في بكين 2008، وطلبت من اللجنة الأولمبية الجامايكية، إعادة الميداليات ودبابيس البطولة والشهادات، التي حصل عليها العداء ضمن هذه الدورة.

ولم تتخذ اللجنة الأولمبية حتى الآن أي إجراءات بعد، بحق زملاء كارتر، وهم صاحب الأرقام القياسية العالمية أوسين بولت، واسافا باول، ومايكل فراتر، إلا أنها قد تسحب الميداليات من الفريق في حال ثبت وجود مواد منشطة في العينة الثانية من كارتر، والتي لم تظهر نتائجها الرسمية حتى الآن.

وكان كارتر قد ساهم في حصول الفريق الجامايكي على ذهبية سباق الجري (4×100) للرجال، في أولمبياد لندن 2012 أيضا.

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