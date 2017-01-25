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السودان تدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

المصدر:  | 25 يناير 2017 | عالم |

السودان تدعم عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي

جددت السودان، اليوم الأربعاء في أديس ابابا، دعمها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي.

 

وقال وزير الشؤون الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريح للصحافة على هامش الدورة العادية ال30 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، “لقد عبرنا عن دعم بلادنا لعودة المغرب”.

 

وتابع الوزير “لقد أبلغنا هذا الدعم لمفوضية الاتحاد الإفريقي، كتابة، بتعليمات من رئيس البلاد”. وأكد رئيس الدبلوماسية السودانية أن بلاده “دعت دائما إلى عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي”، مبرزا أن “المغرب سيكون في بيته داخل الاتحاد”. 

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