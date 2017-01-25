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الجماهير المغربية تطالب SNRT بنقل مباراة الفريق الوطني الأحد المقبل و انهاء احتكار BeIN Sports

المصدر:  | 25 يناير 2017 | رياضة |

الجماهير المغربية تطالب SNRT بنقل مباراة الفريق الوطني الأحد المقبل و انهاء احتكار BeIN Sports

أخبارنا المغربية – ع. الوزاني

طالبت الجماهير المغربية من المسؤولين عن الاذاعة و التلفزة المغربية ، بنقل المباراة الحاسمة للفريق الوطني في اطار ربع نهائي أمم أفريقيا بالغابون مساء الاحد المقبل.

و عبر مواطنون في رسائل توصل بها موقع أخبارنا المغربية على صفحته بالفايسبوك، عن استيائهم من حرمانهم من متابعة مباريات الفريق الوطني في منازلهم كما كان الامر دائما ،  في اطار جو أسري حيث يجتمع الأب و الام و الأبناء أمام التلفاز لتشجيع المنتخب المغربي في أجواء وطنية  باتت البيوت المغربية تفتقدها ، كما قل اهتمام الجيل الجديد بالمنتخب بسبب استمرار متاجرة قناة بي ان سبورتس القطرية بجل التظاهرات الرياضية و حتى في شغف الشعوب العربية بمنتخباتها مع  فرض ثمن اشتراك باهض يتضاعف كل سنة . 

و أكدت مواطنة من الدار البيضاء ، أنها بسبب حبها للفريق الوطني تضطر للذهاب الى المقهى لمتابعة الاسود رغم برمجة مبارياته في وقت متأخر ، و تجلس في مكان بعيد عن باقي رواد المقهى من الذكور بسبب الاجواء التي تسود المقاهي حيث يخرج كثيرون عن النص و يطلقون العنان للالفاظ الخارجة فضلا عن انبعاث روائح السجائر و الشيشة المؤذية.

و يستغرب المواطنون من شراء القنوات التلفزية المغربية لكم هائل من البرامج و المسلسلات الاجنبية رغم تفاهتها و عدم تقديمها لأي شئ يفيد المشاهد المغربي ، و عدم شراء حقوق بث 3 مباريات للمنتخب الوطني في هذا المحفل الكروي مطالبين باحداث هيئة وطنية لانهاء احتكار مباريات الفريق الوطني و بثها مجانا كما هو الامر في كل الدول الاوروبية حيث  تحتم القوانين نقل التظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني بشكل مجاني لكافة شرائح الشعب . 

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