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الكبت يضرب بقوة بخنيفرة…”بيدوفيل” يستدرج قاصرا ويغتصبه

المصدر:  | 24 يناير 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية-خنيفرة

أقدم خمسيني على هتك عرض قاصر يبلغ من العمر 8 سنوات بجماعة كهف النسور، ضواحي إ­قليم خنيفرة، بعدما وطأه من دبره وتركه مضرجا بدمائه.

وقالت مصادر محلية إن الوحش الآدمي استدرج الطفل إلى محله واغتصبه رغم توسله إليه، ليلوذ بالفرار ويتركه خلفه يتألم من شدة الوطء، ليتم نقله على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي بعاصمة زايان.

وعلى إثر شكاية تقدم بها أب الضحية، باشرت مصالح الدرك بحثها عن الجاني، حيث لا تزال التحريات جارية لتوقيفه بعدما تم تشخيص هويته

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