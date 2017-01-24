رونار يصفع منتقديه بسبب زياش و يصرح ” سأصفي حساباتي معهم بعد الكان ”

أخبارنا المغربية : ع. الوزاني

دافع الناخب الوطني، هيرفي رونار، عن مواطنه ميشال دوسوي، مدرب المنتخب الايفواري، ضد الانتقادات التي ستطاله بعد الخروج المبكر من الكان ، معتبرا أن حضوره على رأس الجهاز الفني للفيلة تزامن مع ذهاب جيل من النجوم و قدوم جديد يحتاج الى الوقت لتحقيق النتائج و ابراز عمله .

و استغل رونار الندوة الصحفية بعد مباراة كوت ديفوار التي منحت التأهل الاسود ، من أجل بعث رسائل قوية لمفتعلي عاصفة الانتقادات التي استهدفته بسبب عدم استدعاء نجم الاجاكس حكيم زياش .

و قال المدرب الفرنسي : ” كثيرون انتقدوني بسبب عدم استدعاء أحد اللاعبين ، سأصفي حساباتي معهم بعد الكان ” ، في اشارة الى بعض الصحافيين و المدربين و اللاعبين المغاربة السابقين الذين خرجوا بتصريحات انتقدت اختيارته و هاجموه بسبب قوله أن المغرب لايتوفر على تاريخ كروي كبير.

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