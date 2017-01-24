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المنظمة العالمية للجمارك تحتفي باليوم العالمي للجمارك من 23 الى 29 يناير الجاري (بلاغ)

المصدر:  | 24 يناير 2017 | غير مصنف |

 

تحتفي المنظمة العالمية للجمارك، من 23 الى 29 يناير الجاري، باليوم العالمي للجمارك، وذلك تحت شعار “تحليل البيانات في خدمة تدبير فعال للحدود”.

وتتضمن هذه الاحتفالات لقاءات داخلية مبرمجة على المستويين المركزي والإقليمي تهدف إلى خلق فضاءات تواصلية بين أفراد الأسرة الجمركية المغربية. وأوضح بلاغ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أن المنظمة عمدت لتعبئة أعضائها حول قضايا ذات اهتمام مشترك من خلال تسليط الضوء على انشغالات ذات طابع دولي أو تلك المتعلقة بمجال استراتيجي يتطلب تكثيف الجهود حوله.

وأفاد البلاغ بأنه تم توجيه الدعوة لإدارة الجمارك للعمل في هذا الاتجاه والاستفادة المثلى من الحجم القيم من البيانات التي تتوفر عليها، وذلك من أجل اتخاذ قرارات مستنيرة، لاسيما في ضوء التحديات المعقدة التي تواجهها بشكل يومي.

وأضاف البلاغ أنه سيتم خلال هذه الاحتفالات تكريم الجمركيين المتقاعدين والمزاولين الذين حققوا أفضل الإنجازات خلال السنة الماضية، مضيفا أنه تمت برمجة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية من قبيل عرض لوحات وأعمال فنية فضلا عن تنظيم ندوات.

وذكر المصدر ذاته أن الجمعية الجمركية المغربية ستنظم بهذه المناسبة حفلا لتكريم المواهب الرياضية الجمركية وبعض الأسماء البارزة على الصعيد الوطني، كما من المقرر أن يجري، ضمن فعاليات هذه التظاهرة، نهائي بطولة كرة القدم المصغرة وتسليم الجوائز للفائزين.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم خلال تخليد اليوم العالمي للجمارك، الذي يصادف 26 يناير من كل سنة، تقديم إعانات إنسانية، تضم ملابسا وأغطية، موجهة إلى المرضى المعوزين بأحد المستشفيات.

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