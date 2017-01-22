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باريس .. تنظيم الدورة ال21 لمنتدى التشغيل لفائدة الكفاءات المغربية بالخارج

المصدر:  | 22 يناير 2017 | غير مصنف |

 

نظمت اليوم الاحد بباريس، الدورة ال21 لمنتدى التشغيل لفائدة الكفاءات المغربية بالخارج ( فوروم أوريزون ماروك) بمبادرة من جمعية المغاربة بالمدارس العليا الفرنسية.

ويهدف المنتدى في المقام الاول الى تقريب الطلبة والشباب الحاصل على شهادات من المقاولات الكبرى بالمملكة، واطلاع الطلبة المغاربة الراغبين في وضع خبرتهم ومعارفهم رهن اشارة وطنهم الام على فرص العمل التي تتيحها السوق المغربية.

واكد عدد من الشباب الحاصل على شهادات في تصريحات لوكالة المغرب العربي للانباء ، على اهمية هذا المنتدى الذي يطلعون من خلاله على فرص التشغيل بالمملكة، مشيدين بهذه المبادرة التي تساهم في تسهيل اندماجهم المهني بالمغرب بعد مسار دراسي بالخارج.

وتم خلال المنتدى تقديم عدد من المقاولات وفرص التشغيل التي تتيحها وتنظيم ندوات موضوعاتية.

وتضم جمعية المغاربة بالمدارس العليا الفرنسية ازيد من عشرة الاف شخص في مختلف التخصصات . وتتوفر على مكتب بباريس، وفروع بليون وغرونوبل وتولوز وكليمون فيرون.

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