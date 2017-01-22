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خوفا من الفضيحة، فتاة تلجأ إلى طريقة غير متوقعة لتمنع خليلها من نشر صورها المثيرة

المصدر:  | 22 يناير 2017 | حوادث |

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

شهدت مدينة أصيلة واقعة خطيرة بعدما تعرض شاب في مقتبل العمر لاعتداء مفاجئ من طرف مجهولين قاموا بضربه وسلبه ما بحوزته.

الأمر يبدو للوهلة الأولى عملية “كريساج ” عادية، إلا أن القبض على أحد المعتدين سيكشف عن تفاصيل مثيرة حول الواقعة، حيث أكد المتهم أنهم اختاروا ضحيتهم بتوصية من فتاة، هذه الأخيرة كانت تجمعها علاقة حميمية مع الضحية، إلا أنه شرع على ما يبدو في ابتزازها بصورها الفاضحة التي التقطها لها، فما كان منها إلا أن استدرجته لمكان خال واتفقت مع “بلطجية” للتهجم عليه وسلبه الهاتف النقال الذي يحتوي على الصور.

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