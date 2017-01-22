8 خطوات بسيطة لإلغاء السكر من نظامك الغذائي

ينصح خبراء التغذية بضرورة الحد من نسبة السكر في النظام الغذائي، للوقاية من تسوس الأسنان وتجنب زيادة الوزن والإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل السكري، لكن بعض الأشخاص يجد الأمر صعباً، بينما البعض الآخر يعتبره سهلاً.

لذا يقدم خبراء التغذية مجموعة من النصائح والإرشادات تُسهل التخلص من السكر في النظام الغذائي تماماً، في 9 خطوات سهلة وبسيطة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية:

1- استبدل الحبوب بالبروتين

استعض عن الحبوب والرقائق الغنية بالسكر بإفطار عالي البروتين مثل البيض، لأنه يمنح الشعور بالشبع.

2- راقب تناولك للسكر

تتوفر العديد من التطبيقات المحمولة التي تراقب النظام الغذائي وكمية السكر التي يتناولها الشخص خلال اليوم، ويعتبر تطبيق “ماي فيتنس بال” الأفضل لعمل مسح للأطعمة المتضمنة باركود بواسطة كاميرا الهاتف، لمعرفة نسبة السكر والمساعدة في تخفيف الوزن.

3- الزبادي الخالي من الفواكه البديل الأفضل

استبدل الزبادي بالفواكه بالعادي الخالي من أية إضافات، وضف عليه بعض التوت البري الطازج والمكسرات، حيث أن كوب زبادي بالفواكه يتضمن 24 غراماً من السكر.

4- خفض كمية السكر في الوصفة

حاول تخفيض كمية السكر الموجودة في وصفة الطعام وإنقاص الكمية إلى النصف في كل مرة.

5- التخلى عن عصائر الفواكه

تحتوي عصائر الفواكه على نسبة عالية من سكر الفواكه، ويخلو من العناصر الغذائية للفاكهة نفسها مثل أليافها، استعض عن عصائر الفواكه بتناولها طازجة وتناول الماء المضاف إليه بعض عصير البرتقال الطازج.

6- الابتعاد تماماً عن الأطعمة ذات قوام كريمي

فكر مرتين قبل أن تلجأ إلى أنواع الجبن أو المربى أو النوتيلا ذات قوام كريمي، لاحتوائها على نسبة عالية من السكر، واستعض عنها بزبدة الفول السوداني وشرائح الموز والأطعمة الخالية من السكر.

7- توقف عن إضافة السكر إلى الشاي

حاول تدريجياً تقليل نسبة السكر المضاف إلى الشاي الذي تتناوله يومياً، فليكن نصف الكمية في كل مرة تشرب فيها كوباً من الشاي، فالشاي الأحمر مشروب منخفض السعرات الحرارية وغني بالفوائد الصحية والغذائية، فهو يقلل نسبة الإصابة بالسرطان، لكن إضافة السكر إليه يقلل فوائده ويزيد مخاطر الإصابة بالسكري.

8- لا تحتفظ بالسكر داخل المنزل

طريقة بسيطة للتخلي عن السكر، تجنب التسوق وأنت جائع، حاول إلغاء إدخال السكر إلى المنزل، قدر الإمكان.