سيتيني بتارودانت يتعرض لهجوم شرس من طرف الرعاة الرحل نتج عنه بتر يده

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

علمنا من مصادر خاصة أن شيخ سيتيني تعرض لهجوم شرس من طرف أحد الرعاة الرحل بمدينة تارودانت والذي يبلغ من العمر36سنة ،مما تسبب في بتر يده.

وحسب مصادرنا، فتفاصيل الحادث تعود إلى يوم 3 يناير حين فوجئ الضحية بشاب من الرعاة الرحل المنتشرين في منطقة تارودانت، يسوق قطيعه للرعي في حقله، ولما تدخل لمنعه دخلا في خلاف تطور إلى استعمال العنف ،حيث إنهال عليه بالضرب والرفس باستعمال عصا غليظة تسببت له في كسور خطيرة وهشمت عظامه في جميع أنحاء جسده خاصة اليد التي تضرر عظمها كثير بفعل قوة الضرب .

هذا وتم نقل الضحية على وجه السرعة إلى المركز الصحي لأيت عبد الله، ثم بعدها إلى مستشفى مدينة أولاد تايمة (44 كلم غرب تارودانت) وبعد فحصه قررت إدارة المستشفى توجيهه بسرعة إلى مستشفى المختار السوسي في تارودانت نظرا لحالته الجد خطيرة ،إذ بعد الإطلاع عليه أجريت له عملية جراحية مستعجلة لتتبيث العظم، إلا أنها لم تكنن كفيلة بالحد من خطورة الحالة ليقرر الطاقم الطبي بعدها بتر يجه بالكامل إثر ظهور تعفنات.