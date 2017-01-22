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برشلونة يكتسح إيبار برباعية

المصدر:  | 22 يناير 2017 | رياضة |

برشلونة يكتسح إيبار برباعية

سجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفاً وصنع هدفاً ليقود برشلونة إلى فوز كبير 4-0 على مضيفه إيبار اليوم الأحد، في ختام مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليواصل الفريق انطلاقته في رحلة الدفاع عن اللقب.

 

وحافظ برشلونة على انطلاقته الناجحة في المسابقة وواصل عزف نغمة الانتصارات بفوز ثمين 4-0 على مضيفه إيبار، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة خلف إشبيلية، ونقطتين فقط خلف ريال مدريد المتصدر، والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

 

وأنهى برشلونة الشوط الأول لصالحه بهدف سجله دينيس سواريز في الدقيقة 32 من متابعة جيدة لتسديدة ميسي المرتدة من الدفاع.

 

وفي الشوط الثاني، سجل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا ثلاثة أهداف أخرى لبرشلونة في الدقائق 50 و68 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

 

وتجمد رصيد إيبار عند 26 نقطة وتراجع للمركز العاشر بفارق الأهداف فقط خلف إسبانيول.

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