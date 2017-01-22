التلفزيون الإسرائيلي يعرض مسلسل “الاسطورة” و هكذا ردت الـ MBC

بدأ التلفزيون الإسرائيلي، عرض مسلسل الأسطورة، الذي قام ببطولته الفنان محمد رمضان، على قناته الرسمية، مصحوباً بترجمة إلى اللغة العبرية، فيما أعلنت مجموعة mbc المالك الحصري للمسلسل أن ما حدث قرصنة ، وفق ما أورده موقع “العربية “.

والقضية ليست الأولى من نوعها فقد سبق أن عرضت إسرائيل العديد من الأفلام العربية، منها أفلام لإسماعيل ياسين، ونجيب الريحاني، وعادل إمام، وفريد الأطرش، بالإضافة إلى عرض مسلسل ليالي الحلمية، ومسلسلات رمضان، وغيرها.

وبعد جماهيريةٍ حَظِي بها مسلسلُ الأسطورة، للممثل المصري محمد رمضان في شهر رمضان الماضي، حيث احتل المسلسل أعلى نسبة مشاهدة، أعلنَت القناة 33 الإسرائيلية والناطقة باللغة العربية أنّها ستبدأ إذاعة المسلسل مصحوباً بالترجمة العبرية.

وفور إعلان هذا الخبر أصدرت قناةُ إم بي سي المنتجة للمسلسل بياناً نفت فيه حدوث أي تعاون مع التلفزيون الإسرائيلي، حيث صرح المتحدّث الرسمي لمجموعة قنواتِ إم بي سي أن ما حدث هو عملية قرصنة، وأن القناة لم تَبِعْ حقوق البثّ لهذه القناة الإسرائيلية، مشدّدا على أنّه لا يوجدُ أي تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي.

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