ما هي الأودية التي ذكرت في القرآن الكريم؟

القرآن الكريم هو معجزة نبي الله ورسوله محمد – صلوات الله عليه -، وهو الكتاب الذي يهدي الناس من الظلمات إلى النور.

ومهما قرأنا وتعمقنا في آياته وتدبرنا في معانيه، نجد الكثير والكثير، بل نجد أنفسنا في بحر واسع عميق مليء بالأسرار !

واليوم نتحدث عن الأودية التي ذكرت في القرآن الكريم، وهي كما يلي:

1- وادي لازرع فيه

وهو الوادي الذي اسكن فيه سيدنا إبراهيم – عليه السلام – زوجته وابنه – إسماعيل عليه السلام -، يقول الله تعالى في سورة إبراهيم (آية: 37): {رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ}.

2- الوادي المقدس (طوى)

وهو وادي (طوى) الوادي المقدس الذي نادى الله – عز وجل – فيه نبيه موسى – عليه السلام – قائلا: (إني أنا ربك فاخلع نعليك)، وذلك استعدادا لمناجاة موسى لربه، يقول الله تعالى في سورة طه (آية: 12): { إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى}

3- وادي النمل

وهو الوادي الذي قالت فيه النملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لايهلكنكم سليمان وجنوده، يقول الله تعالى في سورة النمل (آية: 18): {حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ}.

4- أودية جهنم

ذكر في القرآن الكريم عدة أودية لجهنم، ولها أسماء مختلفة، ومن ضمن الأسماء التي وردت، قيل أن (ويل) هو اسم من أسماء أودية جهنم، يقول الله تعالى في سورة المطففين (آية: 1): {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ}.

وقيل أيضا أن (غيا) هو اسم أيضا من أسماء أودية جهنم، يقول الله تعالى في سورة مريم (آية: 59): {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا}.