أحكام قضائية صارمة في حق جماهير اتحاد طنجة المتورطة في أعمال شغب

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أفادت مصادر طنجاوية أن استئنافية المدينة أصدرت أحكامها في حق عدد من مشجعي فريق البوغاز والذين كانوا قد اعتقلوا في وقت سابق على خلفية أعمال الشغب التي أعقبت مباراة نصف نهائي كأس العرش نونبر الماضي.

وحسب ذات المصدر، فإن المحكمة قضت في حق 13 شابا بالحبس النافذ لسنتين فيما تم تأجيل النطق بالحكم في حق 8 متهمين آخرين إلى جلسة الخميس القادم.

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