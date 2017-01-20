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بالفيديو.. رجل ينتقم من صديقته الخائنة برمي حيوانها في «الحمام»

المصدر:  | 20 يناير 2017 | غير مصنف |

قرر رجل الانتقام من صديقته السابقة بشكل وحشي، عن طريق رمي حيوانها “الهامستر” في المرحاض بعد اكتشاف خيانتها.

 

نشر الرجل الغاضب مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمسك الهامستر ويرميه في المرحاض وضغط على السيفون ليختفي الهامستر.

 

وأوضح الرجل أن صديقته أهدته الهامستر في عيد الميلاد، لكنه قرر التخلص منه بعد خيانتها له.

 

لم تمر اللقطات مرور الكرام، فقد تلقى الرجل انتقادات وإساءات من نشطاء حقوق الحيوان، جعلته تتراجع عن تصريحاته وعلق أنه ليس صاحب الفيديو.

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