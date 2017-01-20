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أستاذ متعاقد سيجد نفسه خلف القضبان بعد قام بخداع الأكاديمية

المصدر:  | 20 يناير 2017 | تربية و تعليم |

 

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

لم يكن أستاذ متعاقد ،نجح حديثا في المباراة التي نظمتها أكاديمية جهة سوس ماسة، أن الحيلة التي استعملها لتعزيز فرصه في تجاوز الانتقاء الأولي ستجر عليه مشاكل قانونية قد تدفعه لقضاء عقوبة حبسية.

فقد أكدت مصادر تعليمية أن أكاديمية سوس ماسة قررت رفع دعوى قضائية ضد أستاذ متعاقد معها حديثا بعدما اكتشفت وجود تزوير في الميزة التي حصلها في سلك الإجازة، حيث أظهر تدقيق بسيط في النقط أن مجموعها يمنحه ميزة مقبول بينما كتب في شهادة الإجازة حسن.

هذا وسيتم فسخ التعاقد المبرم بين الطرفين على الفور فيما سينظر القضاء في تهمة التزوير.

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