فوائد قروض السكن بالمغرب تنخفض الى مستويات غير مسبوقة

فوائد قروض السكن بالمغرب تنخفض الى مستويات قياسية

أخبارنا المغربية

تواصل معدلات الفائدة على قروض السكن تسجيل تخفيضات متتالية بلغت مستوى قياسيا، لم يسبق بلوغه بالنسبة إلى الخواص وهو 4.3 في المائة لسعر فائدة ثابت، ما يعني أقل من سعر فائدة في حدود 4.5 في المائة، الذي كان مطبقا إلى الآن، من طرف أغلب المؤسسات البنكية التي تقدم قروض السكن.

و قالت جريدة “أخبار اليوم” ، أن السعر الجديد يأتي في وقت تشهد فيه عمليات اقتناء العقارات ركودا كبيرا مع استمرار الأزمة التي تضرب القطاع، ما أثر سلبا على عدد من الشركات والمنعشين العقاريين الذين يطالبون بإجراءات استعجالية تنهي حالة الكساد التي يعيشونها منذ أشهر عديدة.

و أضاف ذات المصدر، أنه على غرار سعر الفائدة الثابت، الذي شهد تخفيضات مهمة، اختارت العديد من المؤسسات البنكية تقديم عروض أخرى تهم سعر الفائدة المتغير، إذ بلغ بدوره مستوى تخفيض قياسيا في حدود 3.70 في المائة، فضلا عن تسجيل تخفيضات، خلال نهاية السنة الماضية، على القروض الخاضعة لاتفاقيات مع المؤسسات المشغلة، إذ تنخفض أسعار الفائدة المطبقة إلى 4.35 في المائة، وقد تنزل إلى حدود 4.15 في المائة في حال تقليص مدة القرض إلى 10 سنوات مثلا.