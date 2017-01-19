رونار يقفل حسابه على “الانستغرام” بسبب تعليقات الجمهور المغربي

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح

أقدم الناخب الوطني هيرفي رونار، على حذف صورته الشخصية على حسابه من موقع “الانستغرام”، بسبب الكم الهائل من تعليقات الجمهور المغربي التي انتقدته بسبب اختياراته التكتيكية في مباراة الكونغو الديمقراطية.

و عاتبت الجماهير المغربية كثيرا المدرب الفرنسي بسبب تأخره في اقحام المهاجم يوسف العربي ، بينما طالبه آخرون بالرحيل في حال اقصاء المنتخب المغربي من الدور الأول لأمم أفريقيا .

و يبدو أن هذه التعليقات التي ترق هيرفي رونار ، ليقوم سريعا بحذف الصورة بعد ساعات قليلة من نشرها .

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