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الرشيدية .. إجراء عمليات افتحاص ل15 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين

المصدر:  | 19 يناير 2017 | غير مصنف |

 

تم، مؤخرا، إجراء عمليات افتحاص لما مجموعه 15 مؤسسة للرعاية الاجتماعية بالرشيدية، من قبل اللجنة الإقليمية للتتبع والمراقبة، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة للتلاميذ والأشخاص المسنين المستفدين من خدمات هذه المؤسسات.

وتندرج عملية الافتحاص هاته في إطار الجهود الرامية إلى ضمان تدبير محاسباتي وإداري جيد للمؤسسات التي خضعت للافتحاص من قبل هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن مؤسسة التعاون الوطني ووزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والوقاية المدنية والسلطات المحلية.

وبحسب المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني فإن اللجنة أوصت، عقب عملية الافتحاص، على الخصوص، بأهمية تزويد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالتجهيزات الضرورية وتهيئة مختلف مصالح المؤسسات المستهدفة وتكوين المستخدمين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أزيد من 1300 شخص يستفيدون من خدمات مؤسسات الرعاية الاجتماعية على صعيد إقليم الرشيدية.

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