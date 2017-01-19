فاجعة: سقوط عربة مجرورة بحصان بقناة للسقي على متنها تلاميذ وتلميذات متوجهون للمدرسة وهذه هي الحصيلة

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

ذكرت مصادر مطلعة ل”أخبارنا” أن منطقة الخلفية أولاد حسون اقليم الفقيه بن صالح اهتزت اليوم الخميس على وقع فاجعة مؤلمة ، حيث كان 7 تلاميذ وتلميذات متوجهون على متن عربة مجرورة بحصان الى مدرستهم ، فتوقف صاحب العربة من أجل السماح لعبور سيارة خفيفة من القنطرة ، إلا أن الحصان رجع للوراء ، فانقلبت العربة بمياه قناة للسقي ، حيث توفي تلميذ غرقا على الفور عمره 6 سنوات ، وأصيبت تلميذة بجروح وجرى نقلها عبر سيارة اسعاف إلى مستشفى الفقيه بن صالح ، بينما تم انقاذ 5 تلاميذ اخرين ، فيما نجا صاحب العربة وتوفي حصانه.

الحادث استنفر السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي الذين فتحوا التحقيق ، وعرف المكان زيارة المدير الاقليمي للتعليم بالفقيه بن صالح ، فيما استنكرت فعاليات من المجتمع المدني بالخلفية تهاون المسؤولين في التسريع ببناء قنطرة واسعة جديدة رغم شكاياتهم للسلطات وتنبيههم لخطورة القنطرة الضيقة والمهترئة.

الوسوم: الدرك

