أتلتيكو مدريد يقترب من نصف نهائي كأس الملك بثلاثية على إيبار

قطع أتلتيكو مدريد شوطاً كبيراً نحو التأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه إيبار في ذهاب دور الثمانية.

وحملت الثلاثية التي آحرزها أتلتيكو على ملعبه فيسنتي كالديرون توقيع أنطونيو غريزمان وأنخل كوريا وكيفين غاميرو.

افتتح أتلتيكو التسجيل في الدقيقة 28 من كرة طولية خرج لها الحارس بشكل خاطئ ليمررها خوسيه خيمنيث برأسه لانطوان غريزمان الذي أودعها الشباك الخالية، وضاعف أنخل كوريا الغلة بتسجيل الهدف الثاني من متابعة لتسديدة كاراسكو اصطدمت بالدفاع والحارس وارتدت للاعب الأرجنتيني التي أودعها الشباك في الدقيقة 60.

وسجل كيفين غاميرو الهدف الثالث في الدقيقة 68 من تمريرة بالرأس أمام المرمى مع غريزمان إثر كرة عرضية.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب إيبوروا.

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