السنغال أول المؤهلين لربع نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

بات منتخب السنغال أول المتأهلين لدور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً بالغابون، عقب فوزه 2-0 على نظيره الزيمبابوي اليوم الخميس، في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الأول للمسابقة القارية، التي شهدت أيضاً فوز تونس على الجزائر 2-1.

وتربع منتخب السنغال، الذي صعد للأدوار الإقصائية للبطولة للمرة الأولى منذ 11 عاماً، على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي، متفوقاً بفارق ثلاث نقاط على أقرب ملاحقيه المنتخب التونسي، فيما احتل المنتخب الجزائري المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف أمام نظيره الزيمبابوي (متذيل الترتيب)، المتساوي معه في نفس الرصيد.

وكشر المنتخب السنغالي (أسود التيرانغا) عن أنيابه، وأثبت أنه أحد أبرز المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب، بعدما حقق الفوز بأقل جهد، وكان بإمكانه تسجيل عدد قياسي من الأهداف خلال الشوط الثاني، لولا لجوء نجومه إلى الاستعراض خلال الفرص العديدة التي سنحت لهم.

وبهذا الفوز، واصل منتخب السنغال، الباحث عن تتويجه الأول في البطولة، تفوقه على نظيره الزيمبابوي بعدما حقق انتصاره الثاني في تاريخ مواجهاتهما بالبطولة، إذ سبق أن تغلب على المنتخب الملقب بـ(المحاربين) بنفس النتيجة في مرحلة المجموعات في نسخة البطولة التي أقيمت بمصر في 2006.

وافتتح ساديو ماني التسجيل لمنتخب السنغال في الدقيقة التاسعة، ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة مع الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ، والجزائري رياض محرز، قبل أن يضيف هنري سايفيت الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وضمن منتخب السنغال صدارته للمجموعة حتى حال خسارته أمام نظيره الجزائري في الجولة الثالثة (الأخيرة) الإثنين المقبل، وفوز تونس على زيمبابوي في الجولة ذاتها، إذ سيتفوق في تلك الحالة على المنتخب التونسي بفارق المواجهات المباشرة.

وكانت السنغال فازت 2-0 على تونس في مستهل مبارياتهما بالمجموعة، الأحد الماضي.

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