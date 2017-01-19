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البوليساريو تهدد بقصف مناطق داخل العمق المغربي

المصدر:  | 19 يناير 2017 | عالم |

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الرسمية البرتغالية، عاد وزير الدفاع بجبهة البوليساريو للتلويح مجددا بالعودة إلى المواجهات المسلحة مع المغرب معربا عن استعداد تام للعناصر المسلحة لأي حرب جديدة.

عبد الله لحبيب أكد أن قيادة الجبهة مستعدة لكافة الاحتمالات وأنها تملك من الإمكانيات العسكرية الذاتية ما يجعلها قادرة على مواجهة الجيش المغربي.

وأضاف المسؤول الانفصالي أن المواجهة المسلحة إن نشبت لن تقتصر على منطقة الكركارات والشريط الحدودي فقط بل ستصل إلى مناطق متواجدة في قلب المغرب في إشارة إلى امكانية اللجوء إلى قصف المدن المغربية بالصواريخ.

للإشارة فإن النجاحات الديبلوماسية الأخيرة للمغرب إفريقيا أفقدت الجبهة صوابها وجعلتها تعمل كل ما في وسعها من أجل استفزاز المملكة.

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