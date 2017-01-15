هذه آخر مستجدات قضية فضيحة “البيع والشرا” في سلك الماستر بوجدة

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

أفادت مصادر محلية من وجدة أن الشرطة القضائية قد حلت بكلية الحقوق بوجدة واستمعت إلى عميد الكلية في إطار التحقيقات التي تباشرها في القضية التي فجرها طالب بسلك الماستر والذي اعترف بتوسطه في عملية دفع رشاوي لولوج السلك المذكور.

وحسب ذات المصدر، فإن الأبحاث لازالت جارية لتحديد مكان تواجد الطالب الذي “فركع الرمانة” وابذي يبدو أن قد اختار الفرار مخافة إلقاء القبض عليه أو تعرضه لاعتداء من طرف الأشخاص الذين فضحهم.

هذا ومن المنتظر أن تولصل الشرطة القضائية استماعها إلى الأطراف التي لها علاقة بالملف وعلى رأسهم الأستاذ الجامعي الذي اتهمه الطالب بشكل صريح في تسجيله.

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