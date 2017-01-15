قوات خاصة جديدة بالمغرب و هذه هي مهماتها

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أخبارنا المغربية

من المنتظر أن يتم تأسيس قوات خاصة جديدة تضم عناصر من الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والبحرية الملكية، وتجهيزها بأحدث المعدات والتقنيات لمساعدتها على المهمات الحساسة المنوطة بها.

و تابعت يومية المساء في عددها الصادر غدا، القوات المغربية المكونة من ثلاثة أجهزة بدأت تدريبات مشتركة مع القوات الخاصة الأمريكية في كاليفورنيا، وستوكل إليها مهام جد حساسة، من بينها التدخل في حالات الأزمات، وحماية المواقع الحساسة، ومكافحة العمليات الإرهابية.

الوسوم: الدرك , الملكية

