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زوجة القباج تطالب بمحاكمة شباب ” البيجيدي ” بقانون الإرهاب

المصدر:  | 15 يناير 2017 | حوادث |

زوجة القباج تطالب بمحاكمة ” شباب البيجيدي ” بقانون الإرهاب

أخبارنا المغربية : 

طالبت مريم البلغيتي، زوجة العمدة السابق لأكادير طارق القباج ، بضرورة محاكمة الشباب الذين أشادوا بالعملية الإرهابية التي راح ضحيتها السفير الروسي بالعاصمة التركية أنقرة بمقتضيات قانون الإرهاب.

و أوضحت يومية المساء التي أوردت الخبر ، أن البلغيتي التي كانت تتحدث خلال لقاء أطرته نبيلة منيب زعيمة حزب الاشتراكي الموحد حول الواقع السياسي والأدولر المنوطة باليسار المغربي، تألمت كثيرا لوفاة الفتيات اللواتي فقدن حياتهن بإحدى العلب الليلية بمدينة اسطنبول التركية.

و قالت البلغيتي أن هناك من أخبرها بأن الحانة التي شهدت العملية الارهابية لم يكن بها أي شيء يخدش الحياء، مشددة على ضرورة حماية بعض القيم المشتركة بين المغاربة.

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