الرباط … انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لمؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة

تم اليوم الأحد بالرباط انتخاب المكتب التنفيذي الجديد لمؤسسة محمد عابد الجابري للفكر والثقافة، وذلك خلال جمعها العام الذي انعقد بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء. وأوضح الأمين العام السابق للمؤسسة، السيد عبد الله ساعف، في تصريح للوكالة عقب اختتام أشغال الجمع العام، أنه “تم انتخاب خمسة عشر عضوا بالمكتب التنفيذي الجديد”.

ويتعلق الأمر بالسادة عبد الله ساعف وخالد السفياني وعصام الجابري ولطفي الغوثي ومليكة العاصمي وحياة التيجي وحسن الزباخ وعبد القادر الحضري وعبد الإله المنصوري ومحمد الأشهب ورشيد الإدريسي وتوفيق بوعشرين وخديجة الصبار وجمال بندحمان وأحمد وايحمان. وأكد السيد وايحمان، من جانبه، أنه تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسسة “دون اعتراض أو امتناع”، كما تمت المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي للمؤسسة.

وأضاف السيد وايحمان أنه تم الإعلان عن تشكيل لجان وظيفية تهم قضايا الفكر والثقافة والسياسة والإعلام وحقوق الإنسان في مشروع عابد الجابري الفكري، على أن يتم خلال اجتماع يعقد في الأسبوع المقبل انتخاب الرئيس وتوزيع المهام.

وكان الجمع العام لمؤسسة محمد عابد الجابري، التي رأت النور في 13 مارس 2011، قد انعقد بحضور أفراد من عائلة المفكر الراحل وعدد من الأكاديميين ورجال الفكر والسياسة.

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