إشبيلية يلحق الهزيمة الأولى بريال مدريد بعد 40 مباراة (فيديو)

إشبيلية يلحق الهزيمة الأولى بريال مدريد بعد 40 مباراة

ألحق إشبيلية الهزيمة الأولى بريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 2-1 في الوقت القاتل، اليوم الأحد، في الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

وبهذا الفوز، أشعل إشبيلية المنافسة على لقب الدوري حيث رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة خلف الريال المتصدر، وبفارق نقطة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث.

وتقدم ريال مدريد بهدف سجله كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 67، قبل أن يسجل سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد، هدفاً بالخطأ في مرماه في الدقيقة، 85 ثم أضاف ستيفان يوفيتيتش الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وبهذه الخسارة، توقف الرقم القياسي لريال مدريد عند أربعين مباراة دون خسارة.

يشار إلى أن هذه المباراة هي الثانية بين الفريقين خلال ثلاثة أيام، بعدما تعادلا 3-3 في إياب دور الستة عشر لبطولة كأس الملك يوم الخميس الماضي.

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