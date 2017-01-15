السبعيني الذي رفضه المستشفى بحجة “مونك بلاص” يظهر في فيديو مؤثر ويوجه هذه الرسالة لوزير الصحة

أخبارنا المغربية : جمال مايس

بعد تداول وثيقة غريبة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي ، اعتبرها نشطاء فيسبوكيون سابقة في تاريخ التطبيب داخل مستشفيات الوردي ، فالوثيقة مكتوب بها -manque place- أو بالعربية – لا يوجد مكان والقسم ممتلئ – وبالدرجة – مكايناش بلاصة- والغريب أنها مختومة بشكل رسمي بخاتم المستشفى الجهوي ببني ملال ، يتم تداول فيديو يعود للمريض ذاته الذي يبلغ من العمر 74 سنة يقطن ببني ملال وهو على فراش الموت ، يعاني من مرض القلب ويحتاج للعلاج ، ونصحه طبيب بالقطاع الخاص بأن يرقد بالمستشفى الجهوي تحت الرعاية الطبية بجناح القلب والشرايين ، إلا أن طبيب القسم أخبره بأن لا وجود لمكان فارغ يرقد به داخل المستشفى ، وأن عليه أن يرقد بمنزله .

نشطاء فيسبوكيين انتقطوا بشدة هذا القرار الذي يضرب حق المواطن في العلاج ، ويبخر كل الحديث والشعارات التي يرفعها وزير الصحة ، ويضرب عرض الحائط حق المواطن في العلاج .

ومن جهة أخرى أكد مصدر طبي أن المسؤول بقسم القلب بالمستشفى الجهوي تعمد أن يختم فوق جملة “مكايناش بلاصة” ، وكأن هدفه أن تصل رسالته لوزير الصحة ، وهي قد تكون دعوة غير مباشرة من اطار طبي الى وزير الصحة من أجل الالتفاتة لما يعيشه مستشفى بني ملال من نقص حاد في الأطباء وفي التجهيزات، كما أكد المصدر الطبي أن المشكل ليس بمستشفى بني ملال بينما المشكل الكبير وارد من وزارة الصحة التي ليست قادرة على تغطية علاج جميع المواطنين وضمان حقهم في العلاج .





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