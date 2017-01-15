قطر تقرر تسديد أكثر من 43 مليون ريال لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة

قررت دولة قطر، اليوم الأحد، تسديد 43,8 مليون ريال (الدولار الأمريكي يعادل تقريبا أربعة ريالات قطرية) ل”حل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة بشكل عاجل”.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن هذا القرار جاء بتوجيه من أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب استقباله، مساء اليوم، لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، إسماعيل هنية.

وأضافت أن التوجيهات الأميرية انصبت أيضا على “ضرورة التعاون الدولي لدراسة مشكلة الكهرباء في القطاع وتقديم مقترحات لحلها بصورة جذرية”.

وأشارت الى أن السفير القطري، محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أبلغ، في اتصال هاتفي، القائم بأعمال وزير سلطة الطاقة برام الله، ظافر ملحم، أن دولة قطر ستسدد 14.6 مليون ريال قطري شهريا لمدة ثلاثة أشهر لحل مشكلة الكهرباء في القطاع.

وأكد المسؤول القطري أن “المبالغ ستحول بشكل فوري وعاجل لحساب السلطة الفلسطينية” لحل هذه المشكلة التي يعاني منها سكان القطاع، مضيفا أن قطر “ستعمل مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية المعنية للمساعدة على حلها بشكل كامل”.

يذكر أن أزمة الكهرباء في قطاع غزة ظهرت في 2006 عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية محطة التحويل الملاصقة لمحطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة ما تسبب في تخريب شبكة التوصيل. وبقي القطاع، بالرغم من عمليات الإصلاح المتكررة للشبكة، يعاني من تقليص ساعات مد الكهرباء إلى أقل من 4 ساعات يوميا، ما كان له تأثير سلبي على مجمل الأنشطة الحيوية، ويضاف إلى هذا السبب، بحسب المتتبعين لهذه الأزمة، الفصل اليومي المتعمد من قبل إسرائيل لخطوطها المغذية للقطاع.

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