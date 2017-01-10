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بالفيديو: قط يلازم معزاء حامل حتى ولادتها بالفيديو: قط يلازم معزاء حامل حتى ولادتها
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بالفيديو: قط يلازم معزاء حامل حتى ولادتها

المصدر:  | 10 يناير 2017 | غير مصنف |

بالفيديو: قط يلازم معزاء حامل حتى ولادتها

كرّس قط شهم جُل وقته إلى جانب معزاء حامل كانت تعاني من آلام المخاض، وقام بالعناية بها والتخفيف من آلامها عبر تدليك جسدها، وفق ما ورد في موقع “يو بي آي” الإلكتروني.

وأظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، القط “بريتي بوي” وهو يلازم المعزاء “كوبر” ويدلك ظهرها ويداعبها داخل حظيرة في إحدى المزارع بولاية فيرجينيا الأمريكية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشر على صفحة “فانسي أوبريشن فري” على فيس بوك القط وهو يقوم بتدليك ظهر المعزاء الحامل والتي كانت على وشك الولادة، حيث رفض تركها لوحدها وظل إلى جانبها طوال الوقت.

ويذكر بأن المعزاء كانت تعاني من آلام مخاض كاذبة وأنها لم تدخل في مرحلة المخاض الحقيقية، غير أن القط بقي إلى جانبها مما أثار مخاوف من قبل القيمين على المزرعة من أن تبالغ المعزاء في حماية مولودها من القط وإلحاق الأذى به. 


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