بالفيديو: قرص جليدي ضخم يدور حول نفسه في نهر بأمريكا

رصدت مغامرة أمريكية بكاميرتها الخاصة، ظاهرة طبيعية مدهشة ونادرة لصفيحة جليدية دائرية تطفو على سطح مياه أحد الأنهار بولاية واشنطن الأمريكية، وتدور حول نفسها.

وقالت مصورة الفيديو كايلين ميسر بأنها سمعت عن الصفيحة الجليدية الدائرية في نهر سنوكالمي من قبل أحد الأشخاص وقررت التوجه إلى المكان لمشاهدة الظاهرة الغريبة بنفسها.

وأضافت كايلين “كنت متشوقة لرؤية الصفيحة الجليدية، وأمضيت أكثر من 3 ساعات في مشاهدة هذه الظاهرة المدهشة”. وتم رصد صفيحة أخرى في وقت سابق من هذا العام، في نهر موسكيغون بالقرب من مدينة ميشيغان الأمريكية.

من الجدير بالذكر بأن الظاهرة تحدث عندما يلامس الهواء البارد دوامة مائية، فتتشكل صفائح جليدية على شكل أقراص تدور بحسب اتجاه التيار المائي وتذوب ببطء شديد، بحسب موقع “يو بي آي” الإلكتروني.