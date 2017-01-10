سامسونغ توسع من توافقية نظام “آي أو إس” من آبل مع ساعاتها الذكية

أعلنت شركة سامسونغ الثلاثاء عن توسيعها توافقية نظام التشغيل آي أو إس لتشمل أحدث أجهزة مجموعة “غير” Gear بما في ذلك “غير إس3″ Gear S3، و “غير إس2″ Gear S2، و “غير فيت2″ Gear Fit2.

وقالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية في بيان “إنه بات بإمكان عملائها الآن تنزيل تطبيق “غير إس” Gear S لساعات Gear S3، و Gear S2، أو تطبيق سامسونغ “غير فيت” Gear Fit لساعة Gear Fit2، وذلك على الأجهزة المتوافقة مع نظام التشغيل آي أو إس عبر متجر آبل للتطبيقات.

وأضاف سامسونج أنه بعد قيام العملاء بتنزيل التطبيقات المناسبة للأجهزة التي سيستخدمونها سيتم توجيههم بالخطوات لإتمام عملية التلاؤم بين التطبيق وبين أجهزتهم المتوافقة القابلة للارتداء من سامسونغ.

ورغم أن المزايا والاستعمالات تختلف من جهاز إلى آخر، إلا أن مستخدمي نظام التشغيل آي أو إس يمكنهم الآن، وفق سامسونغ، الاستمتاع بتجربة التصميم “الأنيق والأمثل” لساعة Gear S3 بمعيار IP68 المقاومة للماء والغبار، والمزودة بنظام توجيه وتحديد المواقع وتطبيقات لقياس السرعة والضغط الجوي.

يُذكر أن هذه الساعة تتوفر في طرازين اثنين: الأول ساعة “غير إس3 فرونتير” Gear S3 frontier مع تصميمه المتين والمستوحة من نظام أكسبلورار الفعال، والثاني ساعة “غيير إس3 كلاسيك” Gear S3 Classic “المميز بتصميمه الأنيق واستخدامه نظام التوازن المستعمل في الساعات الفخمة”.

وأشارت سامسونغ إلى أنه يمكن للعملاء من خلال هذين الطرازين الاهتمام بلياقتهم البدنية من خلال رصد المسافات المقطوعة، وتسارع الجري، ومعدل استهلاك السعرات الحرارية ومعدل ضربات القلب.

يُذكر أن الأجهزة المتوافقة، هي: آي فون 5، وآي فون 5 إس، وآي فون 5 سي، وآي فون 6، آي فون 6 بلس، وآي فون 6 إس، وآي فون 6 إس بلس، وآي فون 7، وآي فون 7 بلس، وآي فون إس إي، والتي تعمل بنظام التشغيل آي أو إس 9.0 وما فوق.

الوسوم: سامسونج

