ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > تكنولوجيا > “آي فون 8″ سيأتي مصنوعاً من الستانليس ستيل
مقالاث مشابهة
"آي فون 8" سيأتي مصنوعاً من الستانليس ستيل
سامسونغ توسع من توافقية نظام سامسونغ توسع من توافقية نظام "آي أو إس" من آبل مع...
سامسونغ ستطرح كمية محدودة من سامسونغ ستطرح كمية محدودة من "غالاكسي إس 8" قبل إطلاقه...

“آي فون 8″ سيأتي مصنوعاً من الستانليس ستيل

المصدر:  | 10 يناير 2017 | تكنولوجيا |

ذكر المحلل مينغ تشي كو من شركة “كي جي آي سيكيورتيز” ضمن توقعاته بمواصفات الجيل المقبل من هواتف أبل الذكية، أن هاتف “آي فون 8″ سيأتي مصنوعاً من مادة ستانليس ستيل.

وقال المحلل المعروف بتسريباته الدقيقة حول منتجات أبل إنه يتوقع أن الشركة الأمريكية ستعود إلى مادة ستانليس ستيل في صناعة إطارات هواتفها الذكية، بعد إطلاقها 10 إصدارات من آي فون من دون مادة ستانليس ستيل.

وبحسب موقع ديغتايمز المعني بالأخبار التقنية، فإن أبل تتطلع إلى شركة جابيل الأمريكية لتصنيع إطارات إصدارات هواتفها التي ستطلق في سبتمبر (أيلول) 2017، من مادة الستانليس ستيل.

يُذكر أن آخر هاتف آي فون صُنعت إطاراته من مادة ستانليس ستيل هو “آي فون 4 إس”، ويُشار إلى أن إطارات ستانليس ستيل في الهواتف الذكية تجعلها أكثر مقاومة للخدوش والصدمات، لكن مقابل تكلفة أعلى مقارنة بإطارات الألومنيوم.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل ““آي فون 8″ سيأتي مصنوعاً من الستانليس ستيل”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب